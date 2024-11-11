Новые правила выдачи виз вступят в силу в Казахстане

С 18 ноября в Казахстане вступят в силу обновлённые правила выдачи виз, направленные на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников, передаёт BaigeNews.kz.

В МИД РК пояснили, что включают в себя нововведения.

"Виза "В9" – для представителей востребованных профессий, позволяющая им дальнейшее оформление вида на жительство; Digital Nomad Visa – однократная электронная и многократная бумажная виза для IT-специалистов, позволяющая постоянное проживание в Казахстане; Neo Nomad Visa – туристическая виза для "неономадов" с правом длительного пребывания при подтверждённом доходе от трёх тысяч долларов в месяц", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, существенно сокращён перечень документов для бизнес-визы "С5", а также минимальный порог для получения визы с целью воссоединения на основании брачно-семейных отношений снижен с трёх лет до года.