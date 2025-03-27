Теперь перед тем, как проводить проверки или подавать иски против инвесторов, их действия необходимо будет согласовывать с прокурорами, передаёт BaigeNews.kz. Генеральный прокурор утвердил новые правила, согласно которым органы власти должны заранее согласовывать с прокуратурой ряд мер, касающихся инвесторов, включённых в специальный реестр.

Это касается всех решений о проверках, мерах запретительно-ограничительного характера, подаче исков в суд, а также возбуждения дел об административных правонарушениях. Важно, что любые решения государственных и местных органов, а также должностных лиц, направленные на проверку инвесторов, должны быть направлены прокурору через единую электронную систему в течение одного рабочего дня.

Что касается исков, то теперь они должны быть отправлены на согласование прокурору за месяц до истечения срока исковой давности, а также подаются в электронной форме через национальную систему.

Таким образом, теперь все действия, касающиеся контроля за инвесторами, будут проходить через дополнительную проверку и согласование с прокуратурой, что может существенно повлиять на сроки и эффективность решения спорных вопросов.