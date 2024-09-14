Новые правила регистрации населения утвердили в Казахстане

В Казахстане утвердили новые правила регистрации населения. Соответствующий приказ подписал и.о. министра внутренних дел Марат Кожаев, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, речь идёт о регистрации граждан, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в стране, по месту жительства и временного пребывания.

Регистрация проходит через системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН) и "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация иностранцев" (РП ДРИ), с передачей данных в государственную базу данных "Физические лица".

По месту жительства регистрируются граждане РК (от 14 лет) через уполномоченные органы или веб-портал "электронного правительства". Иностранцы и лица без гражданства с разрешением на постоянное проживание — через уполномоченные органы.

По месту временного пребывания регистрация производится в течение 10 дней с момента прибытия. Требуются документы, удостоверяющие личность, согласие собственника жилища и подтверждение права на регистрацию. При этом место жительства определяется как населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Место жительства лиц младше 14 лет и тех, кто находится под опекой, определяется их законными представителями.

Регистрация возможна только с согласия собственника жилища в письменной или электронной форме, удостоверенного электронной подписью. Для подтверждения права на регистрацию уполномоченные органы проверяют данные о владельце жилья в информационных системах.

Регистрация возможна жилых домах, квартирах, дачах, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, лечебных учреждениях и других местах проживания.

Регистрации подлежат: граждане РК, переселяющиеся внутри страны или прибывшие из-за границы; иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК; иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца.

Для регистрации необходимы: личное удостоверение (дети до 16 лет — свидетельство о рождении); согласие собственника жилища (или поверенного лица) на регистрацию.

Снятие с регистрации требуется при выезде за границу, утрате права пользования, по заявлению собственника или в случае смерти. Снятие производится одновременно при регистрации по новому месту жительства.

Временная регистрация осуществляется на срок от одного месяца до года. Лица, находящиеся на длительном лечении, работающие вахтовым методом, дети до 16 лет и лица с ограниченными возможностями не подлежат регистрации по месту временного пребывания. Регистрация военнослужащих осуществляется по паспортам и удостоверениям личности.

Для регистрации в закрытых административно-территориальных образованиях необходимо специальное разрешение. Регистрация лиц, вернувшихся на постоянное место жительства к близким родственникам в таких местностях, допускается.

Лица, снятые с регистрации по месту жительства, могут быть зарегистрированы по месту избирательного участка в день выборов.

Приказ вводится в действие с 24 сентября 2024 года.

Ранее Правила постановки на учет нуждающихся в жилье обновили в Казахстане, а также изменили правила регистрации кондоминиума.