В Казахстане вступили в силу новые правила обязательного автострахования. Изменения затронули новичков, водителей с нарушениями. Для одних стоимость полиса значительно выросла, для других — снизилась. Подробнее об основных изменениях в правилах BaigeNews.kz рассказал заместитель председателя правления СК "Евразия" Нуржан Джантуреев.

Кто больше всех теперь будет платить за автострахование?

Раньше на класс водителя влиял только его водительский стаж и участие в ДТП, точнее наличие вины в них. По новым правилам серьёзные нарушения ПДД при комбинации с виной в ДТП сильнее будут влиять на снижение класса.

Теперь стоимость страховки для водителей нарушителей, виновных в ДТП вырастет. Но при этом, если после нарушений ПДД в течение года, не было вины в ДТП, то класс водителя понижен не будет.

Количество классов было меньше, от 0 до 13. Раньше самый высокий коэффициент, и самая высокая стоимость обязательной автостраховки была у водителей с 0-м классом. Сейчас добавлены ещё классы M, M1 и M2. Также добавлен промежуточный А между 0 и 1 классом, который и станет стартовой точкой для всех водителей новичков. То есть фактически спектр страховых классов расширился с 14 до 18.

Больше всех будут платить за обязательную автостраховку теперь водители-новички, а также регулярные нарушители ПДД и виновники ДТП.

"Это вполне логичные изменения, призванные, в первую очередь, повысить культуру вождения и стимулировать водителей не нарушать ДТП. У водителей появился дополнительный материальный стимул соблюдать правила на дороге", - считает Нуржан Джантуреев.

Он отмечает, что страховая статистика говорит о том, что чаще всего виновниками ДТП становят неопытные водители, а также злостные нарушители ПДД. Соответственно, эти категории водителей должны платить за страховку больше остальных, это справедливый подход к ценообразованию.

Эксперт также добавляет, что водителям не являющимся виновниками ДТП и соблюдающим ПДД повышается класс "бонус-малус", то есть через год стоимость автостраховки для него снизится. К примеру, стартовый класс А имеет коэффициент 1,8, а самый высокий 13-й класс почти в четыре раза ниже – коэффициент 0,5.

Сколько составляет штраф за отсутствие страховки?

Эксперт отмечает, что страхование полностью будет онлайн и это снижает риск регистрации страховки на подставные лица. Эксперт напоминает, что управление автомобилем лицом, не имеющим обязательную автостраховку, влечёт за собой довольно крупный штраф в размере 10 МРП или почти 40 тыс. тенге. Полицейские в онлайн-режиме могут проверять наличие полиса страхования у водителя через единую страховую базу данных.

Стоимость полиса в Казахстана довольна низкая

По словам Нуржана Джантуреева, аналогичные системы обязательного автострахования действуют во многих странах мира. Водителям присваиваются классы страхования, на основании которого рассчитывается стоимость страховки.

"Однако стоит отметить, что в Казахстане по сравнению с другими странами стоимость полиса обязательного автострахования остаётся довольно низкой. Существующие тарифы серьёзно не менялись более 15 лет", - говорит эксперт.

В качестве примера он приводит Россию, где стоимость полиса обязательного страхования, который там называется ОСАГО, более чем в два раза выше, чем в Казахстане. На начало 2025 года данное значение составило 7 161 рубль или около 43 тысяч тенге по текущему курсу. В Казахстане по итогам прошлого года средняя стоимость полиса ОГПО ВТС составила всего 16 742 тенге.