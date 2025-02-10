В последние годы в Казахстане активно проводятся реформы в сфере недропользования, направленные на повышение инвестиционной привлекательности и эффективности управления минерально-сырьевой базой страны. Редакция BaigeNews.kz собрала ключевые направления и ожидаемые изменения в этой области.

С 2024 года Казахстан внедряет международные стандарты отчетности CRIRSCO (Комитет по стандартам отчетности в сфере минеральных ресурсов). Это позволит привлечь иностранные инвестиции в геологоразведку и даст импульс развитию отрасли. Премьер-министр поручал обеспечить своевременный переход на стандарты CRIRSCO (KazRC) для новых месторождений, сохранив при этом деятельность Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых для уже разрабатываемых объектов.

Также предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, для компетентных лиц, составляющих отчеты по стандартам KazRC, и установлены минимальные требования к таким отчетам. Это нововведение направлено на повышение прозрачности и достоверности информации о запасах полезных ископаемых.

В 2023 году был внедрен механизм "Улучшенный модельный контракт по сложным проектам", предусматривающий значительный пакет регуляторных и фискальных преференций. Этот механизм должен стимулировать разработку сложных месторождений, включая трудноизвлекаемые запасы углеводородов. В рамках этого механизма заключено пять контрактов на сумму около 9 млрд долларов, что свидетельствует о повышении интереса инвесторов к казахстанским недрам.

В 2024 году введены законодательные изменения, направленные на оптимизацию процедур согласования в государственных органах. Упрощены процессы получения лицензий, проведения экологической экспертизы, исключены неэффективные административные барьеры. Благодаря этому недропользователи смогут начать полевые работы по разведке в более короткие сроки — до 8-10 месяцев вместо нескольких лет.

Правительство одобрило Концепцию развития геологической отрасли на 2023-2027 годы, которая предусматривает цифровизацию процессов, развитие инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала. Основные направления реформ включают автоматизацию процессов выдачи лицензий; создание единой цифровой платформы по геологическим данным; обеспечение прозрачности процессов между инвесторами и государственными органами.

Такие изменения позволят минимизировать коррупционные риски, ускорить работу недропользователей и привлечь дополнительных инвесторов.

В декабре 2023 года Президент Казахстана подписал закон, направленный на совершенствование законодательства в сфере недропользования и экологии. Документ предусматривает улучшение условий проведения операций по недропользованию, сокращение сроков экспертиз и устранение административных издержек. Также усиливается ответственность за сокрытие сведений о недрах и недропользовании в отчетности.

Одним из ключевых вызовов является поиск баланса между развитием недропользования и экологическими стандартами. В рамках реформ увеличивается ответственность недропользователей за рекультивацию земель после завершения работ. Вводятся новые экологические требования, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В отечественной геологии продолжают внедрять информационные технологии. Оцифровка отрасли обеспечит прозрачность в работе госорганов и упростит бизнесу и инвесторам доступ к геологической информации. Уже функционирует единая платформа недропользователей minerals.gov.kz, на которой доступно более 56 тысяч геологических отчетов.

В целом реформы направлены на создание благоприятных условий для инвесторов, повышение прозрачности и эффективности управления ресурсами, а также на устойчивое развитие геологической отрасли Казахстана.