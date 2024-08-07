Новые правила государственных закупок разработали в Казахстане

Министерство финансов подготовило проект правил осуществления государственных закупок, передаёт BaigeNews.

Проект разработан в соответствии с Законом РК "О государственных закупках", законами РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", "Об информатизации" и определяют порядок осуществления государственных закупок.



Правила не распространяются на государственные закупки с применением особого порядка.



Документ содержит ряд новых терминов: реестр опыта работы в сфере государственных закупок (реестр опыта работы), демпинговая цена, аффилированные лица государственных предприятий, юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, договор о строительстве "под ключ", укрупненные показатели стоимости.



Государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

конкурса;

аукциона;

запроса ценовых предложений;

из одного источника;

через электронный магазин.

С полным текстом правил можно ознакомиться по ссылке.

Разработчики утверждают, что принятие Проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 августа 2024 года.