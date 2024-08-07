  • 7 Августа, 11:34
  • BAIGENEWS

Новые правила государственных закупок разработали в Казахстане

Сегодня, 10:25
АВТОР
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AP Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25
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Фото: AP

Министерство финансов подготовило проект правил осуществления государственных закупок, передаёт BaigeNews.

Проект разработан в соответствии с Законом РК "О государственных закупках", законами РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", "Об информатизации" и определяют порядок осуществления государственных закупок.

Правила не распространяются на государственные закупки с применением особого порядка.

Документ содержит ряд новых терминов: реестр опыта работы в сфере государственных закупок (реестр опыта работы), демпинговая цена, аффилированные лица государственных предприятий, юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, договор о строительстве "под ключ", укрупненные показатели стоимости.

Государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

  • конкурса;
  • аукциона;
  • запроса ценовых предложений;
  • из одного источника;
  • через электронный магазин.

С полным текстом правил можно ознакомиться по ссылке.

Разработчики утверждают, что принятие Проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 августа 2024 года.

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