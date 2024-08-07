Новые правила дорожного движения для автобусов разъяснили в МВД

В МВД разъяснили требования касательно скорости для общественных транспортов в населенных пунктах, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

"С целью повышения безопасности дорожного движения и улучшения дорожной ситуации в стране в Правила дорожного движения внесены поправки касательно снижения скорости автобусов в населенных пунктах. Данные поправки вступили в силу 6 мая 2024 года.

Как показывает анализ, по республике именно с участием автобусов наблюдается рост ДТП на 56%. Только за этот год в дорожных авариях с участием автобусов погибли 25 человек, получили ранения – 445.

Следует отметить, что автобусы являются повышенным источником опасности в сравнении с другим транспортом из-за габаритных размеров и высокой концентрации пассажиров.

Превышение им скорости движения всегда влечет тяжкие последствия, именно поэтому в отношении них были приняты меры ограничения скорости в населенных пунктах до 50 км/ч.

Эти поправки прошли общественное обсуждение. А именно проект приказа был опубликован на портале “Открытые НПА” в период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года.

По результатам публичных обсуждений поступили порядка 100 предложений, которые были учтены Министерством. О данных поправках были даны разъяснения во всех средствах массовой информации, в информагенствах, на телеканалах и в социальных сетях.

Уважаемые участники дорожного движения! Еще раз просим вас соблюдать правила дорожного движения!", – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.





