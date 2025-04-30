Протоколы собраний жильцов в Казахстане получат официальный статус, а их подделка будет приравниваться к подлогу и повлечёт уголовную ответственность. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, комментируя готовящиеся изменения в законодательство о жилищных отношениях, передаёт BaigeNews.kz.

"По многочисленным обращениям граждан мы придаем протоколам собраний статус официального документа. Их подделка теперь будет расцениваться как подлог, а значит, наступит ответственность согласно действующему законодательству, в том числе уголовному", — подчеркнула депутат.

Переход к цифровому управлению и усиление роли жильцов

По словам Смышляевой, реформа предполагает переход к модели "интернет-организации", где управляющие компании станут субъектами, подотчетными жителям. При этом у собственников сохранится право выбора формы управления и участия в ключевых вопросах через собрания.

"Вопросы, не касающиеся финансов, можно будет решать в директорате дома, который создаётся при объединении собственников", — пояснила она.

Ряд изменений коснётся и застройщиков. Они будут обязаны своевременно передавать техническую документацию, регистрировать объекты кондоминиума уже при продаже первой квартиры. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы — их размер будет зависеть от масштаба застройщика.

"Сегодня только 65% объектов кондоминиума официально зарегистрированы. Оставшиеся 35% находятся вне системы, что значительно осложняет управление жильём", — отметила Смышляева.

С расширением функционала жилищной инспекции государственный контроль охватит больше направлений. Теперь инспекторы смогут следить за своевременной передачей документов, открытием отдельных счетов, отчетностью перед жителями и подготовкой к отопительному сезону.