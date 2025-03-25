Правительство провинции Бали выпустило циркуляр, содержащий новые правила для иностранных туристов. В нём описываются обязательства, запреты и санкции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Antara.

В документе сказано, что туристы обязаны уважать святость храмов, статуй и священных религиозных икон, носить скромную одежду, особенно при посещении священных и общественных мест, туристических достопримечательностей или во время участия в мероприятиях на Бали.

Иностранные туристы также должны вести себя уважительно в святых местах, ресторанах, торговых зонах, на улицах.

Правительство Бали обязывает иностранцев платить сбор в размере 150 тысяч рупий (около 4500 тенге). По прибытии на Бали их должен сопровождать лицензированный гид, который хорошо знаком с природной средой, обычаями, традициями и местной мудростью балийцев.

Кроме того, циркуляр включает правила обмена иностранной валюты у официальных операторов валютного бизнеса, использование стандартного индонезийского QR-кода для платежей и проведение транзакций исключительно в рупиях.

Губернатор провинции также призвал иностранных туристов ответственно управлять автомобилем, иметь международные водительские права, носить соответствующую одежду и использовать шлемы при езде на мотоцикле. Туристам запрещено превышать пассажировместимость транспортных средств и управлять ТС в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Иностранным туристам запрещено входить в главные и средние части святых мест, за исключением случаев, когда это необходимо для молитвы или восхождения.

В целях защиты природы иностранным туристам запрещено мусорить или загрязнять источники и использовать одноразовый пластик.

Губернатор Бали также запретил ругань, невежливое поведение, ведение коммерческой деятельности или работу без официальных документов.



Правительство провинции Бали призывает местных жителей сообщать о плохом поведении туристов для немедленного принятия мер против нарушений.