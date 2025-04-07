Новые правила автострахования в Казахстане: что важно знать водителям?
С 7 апреля в Казахстане подорожает автострахование: кто окажется в зоне риска?
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С 7 апреля 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила, которые приведут к росту стоимости автострахования. Повышение связано с изменениями в системе расчета страховых полисов, передаёт BaigeNews.kz.
Что изменится?
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Стоимость полиса обязательного автострахования теперь будет рассчитываться индивидуально для каждого водителя, с учетом ряда факторов.
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Цены будут варьироваться в зависимости от опыта и возраста водителя, зоны регистрации автомобиля, типа и срока службы автомобиля.
Важно: если водитель нарушает правила, например, превышает скорость, выезжает на встречную полосу или совершает другие рисковые маневры, стоимость страховки может значительно вырасти.
Что еще важно знать?
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Водители, только что получившие страховой полис, будут иметь коэффициент 1,8. Это связано с тем, что новички чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия.
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Превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил на перекрестке или создание аварийной ситуации приведет к снижению страхового класса водителя на два уровня и значительному увеличению стоимости полиса.
Новые бонусы для опытных водителей
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Водители, не попавшие в ДТП, будут вознаграждены. С 7 апреля класс водителя, не совершившего аварий за последние 5 лет, будет повышен. Для таких водителей предусмотрены низкие страховые коэффициенты, что позволит значительно сэкономить на полисе.
Эти изменения направлены на улучшение безопасности на дорогах и стимулирование водителей соблюдать правила дорожного движения.
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