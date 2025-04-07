С 7 апреля 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила, которые приведут к росту стоимости автострахования. Повышение связано с изменениями в системе расчета страховых полисов, передаёт BaigeNews.kz.

Что изменится?

Стоимость полиса обязательного автострахования теперь будет рассчитываться индивидуально для каждого водителя, с учетом ряда факторов.

Цены будут варьироваться в зависимости от опыта и возраста водителя, зоны регистрации автомобиля, типа и срока службы автомобиля.

Важно: если водитель нарушает правила, например, превышает скорость, выезжает на встречную полосу или совершает другие рисковые маневры, стоимость страховки может значительно вырасти.

Что еще важно знать?

Водители, только что получившие страховой полис, будут иметь коэффициент 1,8. Это связано с тем, что новички чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия.

Превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил на перекрестке или создание аварийной ситуации приведет к снижению страхового класса водителя на два уровня и значительному увеличению стоимости полиса.

Новые бонусы для опытных водителей

Водители, не попавшие в ДТП, будут вознаграждены. С 7 апреля класс водителя, не совершившего аварий за последние 5 лет, будет повышен. Для таких водителей предусмотрены низкие страховые коэффициенты, что позволит значительно сэкономить на полисе.

Эти изменения направлены на улучшение безопасности на дорогах и стимулирование водителей соблюдать правила дорожного движения.

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