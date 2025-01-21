Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Мереке Кучекбаев дал пояснения по гибели двух солдат - 18-летнего Дастана Курманбека в Жетысуской области и 19-летнего Марата Баркулова в Мангистауской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В поселке Сарыозек Жетысуской области 14 января скончался солдат срочной службы. 18-летний Дастан Курманбек получил смертельное ранение в грудь. Мереке Кучекбаев отметил, что двумя днями ранее рядовому было предоставлено увольнение, и он встречался со своими родителями.

"8 января, получив информацию о переживаниях рядового Дастана Курманбека, командир части лично провел с ним беседу. Состоялся телефонный разговор с родителями, которые уже 12 января прибыли в часть и встретились с сыном. Соответственно, командованием воинской части было предоставлено увольнение из расположения воинской части. То есть в течение всего дня Дастан находился с родителями. По прибытию из увольнения Дастан и его родители, командование воинской части и в целом другие, в том числе и правоохранительные органы, с вопросами, с просьбами, с заявлениями не обращались", - сказал главнокомандующий.

Он добавил, что каких-либо проблем, связанных с взаимоотношениями внутри воинского коллектива, в том числе с офицерами и сержантами, не было.

Мереке Кучекбаев не подтвердил версию о суициде. Однако сообщил, что трагедия случилась во время плановых занятиях на полигоне. На этом участке не предусмотрены видеокамеры. На учениях все - офицеры, сержанты, солдаты - получают штатное табельное оружие.

Уголовное дело возбуждено военно-следственным управлением МВД РК по статье "Нарушение правил обращения с оружием".

Касательно гибели рядового срочной службы Марата Баркулова 7 сентября 2024 года в Актауском гарнизоне Мереке Кучекбаев отметил, что служебное расследование по данному факту проведено руководством Министерства обороны, заместителем министра обороны.

"В настоящее время в военном суде города Астаны проводится судебное слушание. В качестве обвиняемого по уголовному делу проходит командир взвода лейтенант Досов. Данный офицер является выпускником военного вуза 2024 года. На прохождение службы прибыл в воинскую часть Астаны в августе прошлого года. В сентябре был направлен на полигон ВМШ", - сказал он.

По его словам, все должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Так, командующий войсками регионального командования "Запад" генерал Артыков наказан. Начальник войск противовоздушной обороны регионального командования "Запад" отстранен от занимаемой должности. Трое должностных лиц предупреждены о неполном служебном соответствии. Четырем офицерам объявлены различные виды дисциплинарных взысканий.