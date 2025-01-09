Состоялось первое заседание Проектного офиса по региональной политике под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Офис создан для совершенствования региональной политики и обеспечения сбалансированного социального и экономического развития регионов. В его состав вошли представители всех центральных госорганов, акиматов, депутаты парламента и профильные эксперты.

В ходе первого заседания члены Проектного офиса обсудили меры по реализации новых подходов к региональному развитию, уделяя особое внимание раскрытию их потенциала.

"Нужно в полной мере использовать потенциал регионов, при этом приоритет должен быть направлен на финансирование регионов с наибольшими инфраструктурными проблемами. Необходимо предоставить достаточную самостоятельность в финансировании проектов, в том числе с учетом направленности на достижение конечных результатов. Также необходимо поощрять регионы за перевыполнение налоговых поступлений", — сказал Канат Бозумбаев.

Кроме того, участники заседания обсудили меры по исключению диспропорций в развитии регионов, разработке новых стратегических документов, а также проблемы недостаточной самостоятельности районных и сельских акимов в принятии решений на местах. Для развития местного самоуправления депутаты партии Amanat предложили запустить проект "Школа акимов" совместно с Агентством по делам государственной службы.

"Для эффективной реализации и качественного отбора сел, в которых будут реализовываться проекты, акиматам областей совместно с подгруппой по развитию местного самоуправления необходимо провести скрининг с определением специализации каждого села и разработкой конкретных планов по строительству необходимой инфраструктуры, помощи в реализации продукции", — поручил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер дал поручения по совершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления.

"Имеет место слабая межотраслевая координация между госорганами. Эту практику надо искоренять. Нужно проводить согласованную реализацию региональной и отраслевых политик. Исполнение бюджетных программ и инвестиционных планов должно осуществляться синхронно", — резюмировал Канат Бозумбаев.

Госорганам поручено в месячный срок провести ревизию ведомственных нормативных правовых актов по всем предлагаемым мерам реализации выработанных мер совершенствования региональной политики.