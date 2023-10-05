Новые подходы нужны в сфере образования - Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов подчеркнул, что сфера образования нуждается в новых подходах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сегодня динамичного развития добиваются страны, опирающиеся на передовые технологии, науку и образование. В новую эпоху качество школьного образования непосредственно влияет на развитие государства, а какой будет школа, зависит от учителя. Как мы видим, педагогика стала одной из важнейших отраслей науки. Поэтому в этой сфере необходимы принципиально новые подходы. Применение современных технологий позволит в краткие сроки и эффективно модернизировать систему образования", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что сферу образования необходимо развивать в соответствии с лучшими международными стандартами.

"Кропотливый труд учителей, талант и требовательность учащихся приносят реальные плоды. Наши воспитанники за четверть века завоевали около 12 тысяч медалей на самых престижных мировых предметных олимпиадах. Это сопоставимо с такими странами с высоким качеством образования, как Израиль, Турция и Канада, и все это благодаря вашему упорному труду. Я выражаю огромную благодарность всем учителям, которые, несмотря на различные трудности, добросовестно выполняют свои обязанности", - добавил он.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов поздравил учителей с праздником.