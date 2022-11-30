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Новые подходы к управлению мусором разработали в Алматы
Новые подходы к управлению мусором разработали в Алматы. В мегаполисе уже ведут раздельный сбор твёрдых бытовых отходов. О перспективах раздельного сбора мусора и целях властей Алматы по управлению отходами узнал BaigeNews.kz.
В Алматы становится всё больше людей, кто осознанно подходит к выбросу бытовых отходов, сортирует отходы для дальнейшей переработки и даже относит на специальные пункты приёма отходов из картона, бумаги и пластика. Осознанные горожане признаются, что при грамотной сортировке пакет с отходами, годными к переработке, чаще всего больше пакета с другими отходами, которые в стране пока ещё не могут переработать. Например, сегодня в Казахстане не перерабатывают тетрапакеты, и они пока идут в корзину с неперерабатываемым мусором.
Акимат Алматы такие начинания всячески поддерживает и уже поставил на площадках во дворах рядом с обычными баками более тысячи специальных контейнеров. С виду они выглядят как железных сетчатый ящик, и сюда жители могут складывать такие отходы, которые уже перерабатывают в городе — пластик, бумагу (макулатуру), стекло, металл, целлофан и ветошь. В ближайшее время в городе появятся ещё 454 таких контейнеров. Кроме того, алматинцам доступны 37 пунктов сбора отходов, которые можно переработать. В частности, один из заводов в Алматы производит в полиэтиленовые гранулы и стрейч-пленку из вторичного сырья.
На мусоросортировочном комплексе в Алматы отбирают всё, что можно переработать и отправляют на производство. Сейчас с этим комплексом сотрудничают 13 организаций по переработке отобранного вторсырья. Оставшиеся отходы вывозят для захоронения с учётом норм экологического законодательства на полигон, расположенный в посёлке Айтей Карайсайского района Алматинской области.
По статистике акимата Алматы, в мегаполисе обрабатывают твёрдых бытовых отходов более 1200 тонн в сутки, из них 17% перерабатываются.
Эколог Мэлс Елеусизов считает, что мусорные полигоны в Алматинской области и всей стране должны быть закрыты и рекультивированы, чтобы не быть "миной замедленного действия" для экологии и здоровья жителей Казахстана. А сортировку бытовых отходов населения он предлагает осуществлять во дворах вручную.
"Сегодня Алматы "вырабатывает" отходы, содержащие около 40 видов материалов, которые можно переработать. Я давно предлагаю организовать на мусорных площадках сортировочных пункты, чтобы сотрудники вручную сортировали отходы и далее уже в таком виде отправлялись бы на переработку. Это обеспечило бы не только умное управление отходами, но и новые рабочие места", — считает Мэлс Елеусизов.
В развитых европейских странах о мусорных полигонах забыли уже давно. Здесь на государственном уровне выстроена иерархия ценностей в отношении отходов. Главный принцип — уменьшение объёмов "производства" мусора. Те отходы, которые всё-таки остались, сортируют и только то, что уже невозможно никак переработать, безопасно сжигают, получая энергию, используемую в городе.
На специальный мусоросортировочный завод в столице Нидерландов — Амстердаме привозят все отходы горожан и предприятий. Здесь с помощью новой технологии – инфракрасного сканирования, из огромной кучи автоматически отбирают отходы, которые можно переработать. Подходящие как вторичное сырьё отходы отправляют с прессованном виде на переработку на другие предприятия. Остальные отходы придётся сжечь здесь же, чтобы получить пар и отправить его на отопление домов и нагрев горячей воды, а также выработку электричества.
Сжигание мусора происходит с соблюдением всех экологических норм, замеры идут 24/7, и если фиксируется превышение безопасных концентраций вредных веществ, то весь комплекс мгновенно останавливают. Тем, что выходит из трубы, по выводам специалистов, можно дышать, в Нидерландах и ЕС очень строгие требования к выбросам. Оставшуюся золу не захоранивают, а полностью используют для производится асфальта, другой осадок отправляют на захоронение в специальные подземные шахты в соседнюю Германию.
Говоря о сортировке мусора, сотрудники мусоросортировочного завода в Амстердаме (AEВ) говорят, что жители многоквартирных домов в мегаполисах даже в Европе не могут сортировать весь мусор, поэтому в Амстердаме жильцы выбрасывают отдельно только пластик, бумагу (макулатуру). Весь остальной мусор и разберёт автоматическая система мусоросортировки на мусоросортировочном заводе.
"Есть мнение, что если люди сами дома сортируют мусор, то можно получить больше вторсырья для переработки. Но мы на практике убедились, что новые технологии позволяют сортировать на заводе мусор, собранный в кучу даже лучше, чем если бы люди в многоквартирных домах сортировали 100 процентов своих отходов. Но в частных домах в Амстердаме жильцы сами полностью сортируют отходы, и на наш мусоросортировочных комплекс он даже не заходит, а идёт сразу на переработку. В стране в принципе очень мало полигонов для захоронения отходов, и сейчас ни один из них не используется для захоронения отходов из домохозяйств. Есть несколько шахт для захоронения отходов типа золы, но их ничтожное количество", — сказал менеджер мусоросортировочного завода Амстердама (AEB) Коэн Байтинк.
Алматы и Алматинская область совместно планируют перенять передовой опыт. Похожий на амстердамский мусоросортировочных комплекс обещают построить на действующем мусоросортировочном комплексе в Илийском районе. В ближайшие несколько лет здесь будут не только отбирать отходы на годные и не годные к переработке, но и получать из них биогаз. Ожидаемая мощность завода 120 тысяч тонн в год, а строительство будет вести казахстанско-испанская компания.
Кроме того, в городе начинают собирать пищевые отходы, и их также обещают использовать для производства биогаза, и это сходится с планами Амстердама, где пока ещё не делают ничего с пищевыми отходами, и также, как и в Алматы, планируют вырабатывать из них биогаз.
фотографии Александра Шахбазова
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