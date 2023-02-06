Новые партии могут стать союзниками "Ак жола" — Азат Перуашев

Фото: akzhol.kz

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев пожелал новым партиям успеха на выборах, а также предположил, что они смогут стать союзниками Демократической партии, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы желаем новым партиям успеха. Считаем, что у них неплохие шансы именно в силу их новизны, а в дальнейшем их судьба будет зависит от того, насколько успешно они смогут работать. В ситуативном плане, в плане выборов, они для нас — конкуренты. А в стратегическом — новые партии могут стать для партии "Ак жол" союзниками. Потому что, чем больше появляется политических партий, тем шире для избирателей возможность найти близкую их взглядам организацию. Это повысит активность избирателей, соответственно сокращается возможность для манипуляций на выборах", — заявил Азат Перуашев.

При этом он отметил, что у новых партий есть как преимущества, так и риски.

"К сожалению, в нашей политической истории партии периодически появляются незаметно и незаметно исчезают. Даже после крайних выборов, там какие партии исчезли или куда-то присоединились или растворились. Поэтому у новизны всегда есть преимущества и риски. Преимущество в том, что людям всегда хочется чего-то нового, и всегда есть определённые надежды. А риски в том, что у новых неустоявшихся организаций обычно ещё впереди их внутренние споры и, скажем так, стабилизация программы и лидеров. Создать — это одно, а дальше — нужно доказывать каждодневно своей работой востребованность, нужность, полезность избирателям", — сказал он.

Перуашев ещё раз напомнил, что партийный список "Ак жола" увеличился, что демонстрирует безусловную уверенность партийцев на предстоящие выборы.

"Мы отработали последние созывы, на мой взгляд, ударно и поэтому рассчитываем на то, что наше представительство будет увеличено. Но мы же не гадалки, поэтому ответ на вопрос, сколько депутатов наших будет в парламенте, дадут наши избиратели, наш народ", — подытожил он.