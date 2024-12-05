Новые овощехранилища помогут стабилизировать цены в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказала о ходе реализации инвестиционных проектов в сфере АПК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил глава региона, в рамках масштабирования опыта СКО завершается строительство четырёх молочно-товарных ферм на 1 913 голов. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Это позволит увеличить ежегодное производство молока на более чем 15 тыся тонн или 6,5%, подчеркнул Карашукеев.

"Ведётся строительство ещё пяти современных овощехранилищ мощностью 28 тысяч тенге, что позволит увеличить мощность хранения на 10% и стабилизировать цены в межсезонье", - проинформировал аким.

Кроме этого, реализуются проекты по водосберегающим технологиям, переработке шкур и шерсти, производству яблочного сока, детского пюре, кормов для рыб и домашних животных, картофеля фри на общую сумму 8,5 млрд тенге.

Вместе с тем начата реализация двух проектов по сборке тракторов на 5 млрд тенге, что позволит обеспечить фермеров доступной сельхозтехникой и соответственно повысить производительность труда в отрасли.

"Также в регионе совместно с китайской компанией "Fufeng Group" начата реализация уникального для нашей страны проекта – строительство завода по глубокой переработке 500 тыс. тонн в год кукурузы на 173 млрд тенге. Хочу отметить, что 60% всего мирового производства сложных аминокислот приходится на долю данной компании", - сказал Ербол Карашукеев.

Он добавил, что в 2025 году планируется привлечь в сферу АПК 50 млрд тенге инвестиций.

Ранее сообщалось, что 700 рабочих мест создано в Жамбылской области благодаря инвестициям.