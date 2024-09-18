Новые ограничения в Instagram: помогут ли они родителям защитить своих детей

Социальная сеть Instagram сообщила, что вводит ограничения для подростков – для них создадут специальные аккаунты, которые будут контролироваться родителями. Правда, нововведение действует пока только в четырёх странах – Великобритании, США, Канаде и Австралии. До Казахстана эти правила ещё не дошли, но, скорее всего, и мы не останемся в стороне. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с правозащитниками и подростковым психологом о том, насколько эффективны эти меры в борьбе с нежелательным контентом для несовершеннолетних в соцсетях.

Согласно новым правилам, "подростковые аккаунты" автоматически присвоят всем пользователям до 16 лет, которые уже зарегистрированы в Instagram. При этом подростки, которым ещё не исполнилось 16-ти, не смогут отменить эти ограничения без разрешения родителей. А детям до 13 лет Instagram вообще запрещает регистрироваться. По мнению владельцев социальной сети, это вынужденные меры, направленные на безопасность несовершеннолетних в интернете.

"Как мама я полностью поддерживаю инициативу, потому что я вижу, насколько много угроз, и к каким последствиям это может привести. Как правозащитник я тоже за, но у меня возникает ряд сомнений. Первое – как всё это будет контролироваться, кто будет проверять возраст детей, насколько это объективно и так далее. Потому что далеко не все дети, которые присутствуют в Instagram, старше 13 лет. Хотя социальная сеть запрещает детям младше 13 лет регистрироваться. Но они там находятся. Мне кажется, подход правильный, но он должен быть очень осторожный и продуманный. Это должны быть совместные усилия со стороны и родителей, и онлайн-платформ. Они должны в равной степени в этом участвовать. Если будут равнодушные родители, то вряд ли можно ответственность за безопасность детей полностью переложить на платформы и социальные сети", – считает правозащитница Диана Окремова.

Instagram также сообщил, что подростковые аккаунты будут закрытыми. То есть подписаться на них можно, только отправив запрос. Одобрить его или отклонить – решение принимают родители подростка. Все публикации, размещённые на его странице, смогут увидеть только одобренные подписчики. А ночью на аккаунт несовершеннолетнего не будут приходить уведомления.

Но самое интересное – родители будут видеть, с кем их дети переписываются. Однако сами сообщения им будут недоступны. Кроме того, Instagram автоматически будет удалять на странице подростка комментарии и текстовые сообщения, в которых содержатся оскорбительные слова, фразы, а также признаки издевательства. Психолог Светлана Богатырёва объяснила, почему несовершеннолетних необходимо ограждать от информационного "мусора" в интернете.

"У детей кора головного мозга, которая отвечает полностью за регуляцию поведения, за сознательную логическую оценку своего поведения, является незрелой. Эта регуляция то срабатывает, то не срабатывает. И очень хорошо, когда у них есть ориентиры, рамки, границы, которые им задают в этой среде. С этой точки зрения нововведение Instagram нужное. И хорошо то, что родителям для этого не приходится "лазить" в телефоне ребенка, вскрывать его, а будет уже встроенная функция, которая не нарушает границу между родителями и подростком", – говорит психолог.

По мнению Светланы Богатырёвой, нововведение Instagram – мера хорошая, но не исчерпывающая. Подростки запросто смогут обходить ограничение, просто указав при регистрации возраст постарше. И соцсеть не сможет проверить эту информацию, так как при регистрации она не требует предоставить официальные документы. По словам психолога, сейчас юные казахстанцы достаточно продвинуты в технологиях, что легко обходят и родительский контроль, которые мамы и папы пытаются установить в телефонах своих детей.

Эксперт в сфере медиа Гульмира Биржанова считает, что безопасность детей в интернете – это, прежде всего, зона ответственности родителей. Перекладывать её на других – государство, владельцев соцсетей – не стоит. По мнению медиаэксперта, лучшая профилактика от негативного влияния интернета на детей – это доверительные отношения между ребёнком и родителями. Мамы и папы должны наладить контакт со своими детьми, часто разговаривать с ними и обсуждать элементарное – что плохо, а что хорошо. Тогда у ребёнка сформируется психологический барьер от деструктивной информации в Сети. Или по крайней мере, он станет делиться с родителями своими переживаниями по поводу прочитанного или услышанного в соцсетях.

"У одного из казахстанских операторов сотовой связи есть опция "Родительский контроль", с помощью которой родители смогут просматривать, какие сайты посещают их дети. Но почему-то эта услуга непопулярна среди казахстанцев. Ею мало, кто пользуется. Может быть, не хотят нарушать личное пространство детей. Но ведь их безопасность в интернете полностью на плечах родителей. Им нужно рассказывать детям о правах человека, об угрозах, которые могут быть в интернете, и как действовать в случае, если кто-то тебя буллит", – говорит Биржанова.

Казахстан занимает одну из лидирующих позиций по уровню подростковых суцидидов. На днях в Алматы две семиклассницы выпали с крыши жилого дома – сейчас выясняется, было ли это самоубийством. Но тем не менее, это большая трагедия. В обществе принято считать, что именно интернет виноват в подобных случаях. Однако многие упускают из виду тот момент, что на крайний шаг дети идут по большей части из-за чувства одиночества и непонимания со стороны родителей и окружающих.

"В то, что новые ограничения в Instagram на 100% защитят детей от всего негатива, я не верю. Вся работа должна строиться больше в плоскости ментального здоровья ребёнка и на коммуникации с поддерживающим окружением. Ребёнок должен понимать, к кому он может обратиться за помощью. В его окружении должны быть такие люди, с которыми он делится, расскажет о каких-то неприятностях. Вот эти факторы гораздо более значимы, чем тот контент, который он видит в интернете. Да, контент играет значение, но сам по себе он не может привести к печальным последствиям", - считает психолог Светлана Богатырёва.

Правозащитники говорят, что ограничение Instagram для подростков никак не ограничивает их права. Вот только в этот вопрос не нужно вмешиваться государству, считает Диана Окремова.

"У нас к решению любой проблемы чиновники всегда подходят очень деревянно. Если что-то не нравится, надо сразу запретить. Вот эту норму сейчас могут истолковать так, что вообще запретят какие-то соцсети для детей. Хотим сократить курение – запрещаем вейпы. Мне кажется, это подход старый и неэффективный. Поэтому, если вдруг наши законодатели решат что-то подобное внедрять, я думаю здесь нужно подключать общественный контроль", – говорит она.

Пока в Instagram подростки из Казахстана свободно регистрируются, ведут свои аккаунты и даже успешно зарабатывают на этом. В соцсети много несовершеннолетних блогеров и инфлюенсеров, которые публикуют свои таланты в кулинарии, fashion-индустрии и многих других сферах. И их родители, по всей видимости, положительно относятся к деятельности своих детей. Правда, в Сети принято показывать лишь привлекательную сторону популярности – большие деньги и славу. Но умалчивается о том, как эти дети-блогеры переживают "хейт" и негативные комментарии.