Казахстанским водителям сообщили о новых ограничениях по движению автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"13 января 2025 года в 16:30 в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Ушарал - Достык", км 84-164 (от станции Коктума до станции Достык), планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта.