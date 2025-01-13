  • 13 Января, 21:28
  • BAIGENEWS

Новые ограничения по движению ввели в области Жетiсу

Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 20:50
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: pixabay.com

Казахстанским водителям сообщили о новых ограничениях по движению автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"13 января 2025 года в 16:30 в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Ушарал - Достык", км 84-164 (от станции Коктума до станции Достык), планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта.

Напомним, резкое похолодание ожидается в некоторых регионах Казахстана.

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