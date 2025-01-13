Новые ограничения по движению ввели в области Жетiсу
Об этом сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
89Фото: pixabay.com
Казахстанским водителям сообщили о новых ограничениях по движению автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.
"13 января 2025 года в 16:30 в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Ушарал - Достык", км 84-164 (от станции Коктума до станции Достык), планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта.
Напомним, резкое похолодание ожидается в некоторых регионах Казахстана.
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