  • 20 Августа, 17:28
  • BAIGENEWS

Новые ограничения могут ввести для казахстанских таксистов

Сегодня, 14:45
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pixabay Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: pixabay

Министр транспорта Марат Карабаев анонсировал новые правила работы таксистом, передаёт BaigeNews.kz. В их числе обязательный медосмотр и восьмичасовой график работы.

"Не в этом году, точно в следующем году (по часам работы таксистом - прим. ред.). Точный месяц я дополнительно скажу. Это тоже требует определенную подготовку как со стороны госорганов, так и со стороны агрегаторов  по часам работы таксистом", - заявил Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве. 

Ранее он рассказал о возможности запрета работать таксистом для тех, кто является владельцем праворульных авто. 

 

 

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