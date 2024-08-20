Новые ограничения могут ввести для казахстанских таксистов

Министр транспорта Марат Карабаев анонсировал новые правила работы таксистом, передаёт BaigeNews.kz. В их числе обязательный медосмотр и восьмичасовой график работы.

"Не в этом году, точно в следующем году (по часам работы таксистом - прим. ред.). Точный месяц я дополнительно скажу. Это тоже требует определенную подготовку как со стороны госорганов, так и со стороны агрегаторов по часам работы таксистом", - заявил Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве.