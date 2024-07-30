Новые ограничения готовят для казахстанских таксистов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, как будут снижать количество аварий с участием таксистов, передаёт BaigeNews.kz. Изменения коснутся водителей как "Яндекс.Такси", так и inDrive.
"По "Яндекс.Такси" я говорил о том, что прежде чем заходить на аккаунт, поскольку водитель до этого Face ID уже использовал, то после прохождения восьми часов второй раз через Face ID не допускается вхождение по этому аккаунту", - сообщил Марат Карабаев.
Предлагается также установить запрет заниматься перевозками на расстояния свыше 50 километров. Последнее коснется водителей, использующих приложение inDrive, в нём чаще заказывают машины для поездок по межобластным маршрутам.
"Сейчас граждане предпочитают inDrive или легковой автомобиль, потому что водители превышают допустимую скорость и за счёт этого доезжают быстрее… Есть опыт других стран, когда такого рода агрегаторы имеют право везти не более 50 километров, а все остальные должны переходить на регулярные автобусные сообщения. У inDrive не будет возможности заниматься перевозками на расстояния свыше 50 километров. Кто-то говорит, давайте определим 150 километров, кто-то 50 километров, но для нас важна безопасность", - заявил министр.
Самое читаемое
- "Пытались затолкать камыш": пятилетнюю девочку изнасиловали школьники в Костанае
- Пожар ликвидирован в многоэтажке в Алматы
- Гимнастка упала из-под купола цирка во время представления
- Пациенты на диализе в Казахстане требуют вернуть квоты на пересадку органов за границей
- Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 29 июля