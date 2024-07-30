Новые ограничения готовят для казахстанских таксистов

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, как будут снижать количество аварий с участием таксистов, передаёт BaigeNews.kz. Изменения коснутся водителей как "Яндекс.Такси", так и inDrive.

"По "Яндекс.Такси" я говорил о том, что прежде чем заходить на аккаунт, поскольку водитель до этого Face ID уже использовал, то после прохождения восьми часов второй раз через Face ID не допускается вхождение по этому аккаунту", - сообщил Марат Карабаев.

Предлагается также установить запрет заниматься перевозками на расстояния свыше 50 километров. Последнее коснется водителей, использующих приложение inDrive, в нём чаще заказывают машины для поездок по межобластным маршрутам.