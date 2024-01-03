Новые обвинения предъявили экс-министру Арыстанбеку Мухамедиулы

Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы вновь на скамье подсудимых. По версии следствия, он организовал хищения средств через растрату на создание национальной цифровой киноколлекции и другие проекты. Также ему предъявлены обвинения в приватизации Республиканской школы высшего спортивного мастерства. Общая сумма ущерба превышает 1,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"В начале 2017 года Мухамедиулы, занимая ответственную государственную должность министра культуры и спорта, использовал служебное положение в корыстных целях и, имея обширные связи в госаппарате, умышленно задался противоправной целью - организовать хищение бюджетных средств в группе лиц по предварительному сговору путём растраты выделенных в рамках программы "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахского культурного наследия и повышение реализации архивного дела", з- заявил прокурор Олжас Хайруллаев.

Напомним, в июне прошлого года Мухамедиулы осудили на восемь лет лишения свободы по двум статьям - организация хищения вверенных бюджетных средств в группе лиц в сговоре в особо крупном размере, а также их присвоение или растрата.