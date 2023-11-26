Новые нефтеналивные танкеры прибыли в порт Актау

В международном морском торговым порту Актау состоялась торжественная церемония прибытия танкеров. Новые танкеры планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года. Они будут задействованы в перевозках казахстанской нефти по Каспийскому морю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Суда построены на верфи нидерландского концерна, а их длина составляет 140 метров, ширина — 16,7 метра, осадка — 4,2 метра, скорость — 10 узлов. Они оснащены передовыми системами управления, имеют высокие технические характеристики и современное оборудование, что обеспечивает их надежность и эффективность. Танкеры соответствуют всем международным стандартам безопасности и экологическим требованиям.

В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев, посол Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мухаммед Саид Аль-Арики, председатель Правления ADP Мохаммед Джума Аль-Шамиси, генеральный директор ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" Айдар Оржанов, а также другие почётные гости.

"Покупка этих танкеров осуществлена в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию альтернативных маршрутов экспорта казахстанских углеводородов. Мы всегда готовы поддержать все инициативы, направленные на комплексное развитие нашего региона. Желаю нашему национальному перевозчику "Казмортрансфлот", чтобы два нефтяных танкера, которые сегодня запускаются, служили на развитие и процветание экономики и транспортно-логистической отрасли нашей страны, — подчеркнул аким области Нурлан Ногаев.

Напомним, с марта 2023 года началась отгрузка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн тонн. Казахстан и Азербайджан на паритетной основе транспортируют нефть по морскому маршруту Актау — Баку. Полученные два танкера позволят полностью покрыть обязательства казахстанской стороны по перевозке 750 тыс. тонн нефти в год.

Стоит отметить, что нефтеналивные танкеры приобретены в рамках сотрудничества между КМГ и Abu Dhabi Ports Group (ADP). Владелец новых танкеров дедвейтом 8000 тонн — совместное предприятие "Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd" (CIMS), акционерами которого являются ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие КМГ) и International Maritime Investments Ltd (дочерняя компания ADP).