Новые мосты и расширение улиц: как в Астане будут решать вопрос с пробками
Планами поделился аким.
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Решить проблему пробок в Астане намерены с помощью новых мостов и расширения парка общественного транспорта. Об этом заявил аким столицы Женис Касымбек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Градоначальник отметил, что в основном пробки образуются в направлении движения с одного берега на другой.
"Сегодня уже девять мостов функционируют в городе. Необходимо в первую очередь увеличивать количество мостов, которые будут соединять два берега реки Есиль. Сейчас проектируются такие строения. За последние 3-4 года запущены в эксплуатацию мосты Улы Дала и Тауелсиздик. Они значительно разгрузили поток по проспектам Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран. В прошлом году мы запустили улицу Чингиза Айтматова до Улы Дала. Эта работа будет продолжаться. Будут увеличиваться и расширяться существующие дороги, будет расти количество мостов", - сказал Касымбек.
Вместе с тем растёт количество единиц общественного транспорта. Только в этом году на линию вышли более 300 новых автобусов. В 2025 году планируется увеличить парк ещё на 300 единиц.
"Будем максимально создавать комфортную инфраструктуру, чтобы житель города переходил на использование общественного транспорта. Плюс запуск LRT через год также будет способствовать разгрузке", - резюмировал Женис Касымбек.
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