Решить проблему пробок в Астане намерены с помощью новых мостов и расширения парка общественного транспорта. Об этом заявил аким столицы Женис Касымбек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Градоначальник отметил, что в основном пробки образуются в направлении движения с одного берега на другой.

"Сегодня уже девять мостов функционируют в городе. Необходимо в первую очередь увеличивать количество мостов, которые будут соединять два берега реки Есиль. Сейчас проектируются такие строения. За последние 3-4 года запущены в эксплуатацию мосты Улы Дала и Тауелсиздик. Они значительно разгрузили поток по проспектам Мангилик ел, Кабанбай батыра, Туран. В прошлом году мы запустили улицу Чингиза Айтматова до Улы Дала. Эта работа будет продолжаться. Будут увеличиваться и расширяться существующие дороги, будет расти количество мостов", - сказал Касымбек.

Вместе с тем растёт количество единиц общественного транспорта. Только в этом году на линию вышли более 300 новых автобусов. В 2025 году планируется увеличить парк ещё на 300 единиц.