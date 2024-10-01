Новые монеты из серебра выпустил Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN из серии "От сердца к сердцу". Их реализация начнётся с 3 октября, передаёт BaigeNews.kz.

"Монета "Мир вашему дому" выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. "Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" – это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома", - сообщили в Нацбанке.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.