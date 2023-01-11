Новые министры принесли присягу народу Казахстана

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Пять министров, назначенные президентом Казахстана в январе, принесли присягу народу страны и главе государства на первом заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Присягу приняли впервые вошедшие в состав правительства министр юстиции Азамат Ескараев, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, министр просвещения Гани Бейсембаев, министр культуры и спорта Асхат Оралов.