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inbusiness.kz Вчера, 09:43
643
Вчера, 09:43
643
Фото: inbusiness.kz

Новые министры принесли присягу народу Казахстана

Пять министров, назначенные президентом Казахстана в январе, принесли присягу народу страны и главе государства на первом заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Присягу приняли впервые вошедшие в состав правительства министр юстиции Азамат Ескараев, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, министр просвещения Гани Бейсембаев, министр культуры и спорта Асхат Оралов. 

"Перед народом и Президентом РК торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей Родины — Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости гражданского межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе", — произнесли министры.

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#правительство #присяга #министры
BaigeNews.kz
Вчера, 09:43
643
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