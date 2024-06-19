Новые методы тарифообразования на газ хотят внедрить в Казахстане

Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, который будет направлен на стимулирование бережливого употребления газа в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Такая норма внесена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа".

Депутат Едил Жанбыршин сообщил, что в данном законопроекте предусмотрены поправки по ряду вопросов газовой отрасли.