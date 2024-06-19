Новые методы тарифообразования на газ хотят внедрить в Казахстане
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Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, который будет направлен на стимулирование бережливого употребления газа в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Такая норма внесена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа".
Депутат Едил Жанбыршин сообщил, что в данном законопроекте предусмотрены поправки по ряду вопросов газовой отрасли.
"Национальный оператор по газовой отрасли согласовывает задания на проектирование строительства объектов единой системы снабжения товарным газом и их проектно-сметную документацию. А также осуществляет техническое сопровождение проектов строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, финансируемых из госбюджета, стимулирование бережливого употребления газа, обеспечение прозрачности и автоматизации учета газа при его продаже на внутреннем рынке. Государственное регулирование деятельности частных газораспределительных организаций, внедрение новых методов тарифообразования", - указал он.
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