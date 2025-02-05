На пленарном заседании Мажилиса представлен законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам гражданской защиты. Министерство по чрезвычайным ситуациям получит дополнительные полномочия в сфере пожарной и промышленной безопасности, сейсмозащиты, гражданской обороны и защиты туристов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Одно из ключевых изменений – усиление контроля за объектами с массовым пребыванием людей и высотными зданиями. Теперь перед вводом в эксплуатацию они должны получить заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности. Кроме того, вводится обязательное страхование таких зданий на случай пожара, что позволит компенсировать ущерб пострадавшим.

"По промышленной безопасности основными причинами аварий на производстве является износ оборудования. Сейчас замена оборудования производится самими владельцами объектов, которые зачастую не заинтересованы финансировать перевооружение в короткие сроки. Для эффективной организации процесса перевооружения, включая технологии, оборудования и методов работы Министерство наделяется полномочиями по согласованию сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов", - сказал министр Чингиз Аринов.

Также законопроектом закрепляется понятие морской службы по ликвидации разливов нефти – такая организация уже создана и функционирует на Каспии.

С учетом роста туристического потока вводятся новые меры безопасности. В частности, при посещении труднодоступных мест туристы должны будут информировать территориальные органы о своих маршрутах, что поможет своевременно организовать поисковые работы в случае необходимости.

В целях обеспечения сейсмической безопасности Министерство и местные исполнительные органы будут проводить оценку сейсмической опасности, разрабатывать меры по защите населения и согласовывать градостроительные проекты с учетом рисков землетрясений, селевых и лавинных угроз.

По словам Чингиза Аринова, законопроект также предусматривает изменения в сфере гражданской обороны. Впервые вводится обязательная регистрация защитных сооружений в правовом кадастре. Кроме того, подземные паркинги и подвалы планируется переоборудовать под укрытия для населения.

Для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации создается постоянно действующий республиканский оперативный штаб. Он займется координацией работы госорганов и оперативным принятием мер при глобальных и региональных ЧС.

Дополнительные полномочия получат и местные власти, включая объявление ЧС объектового масштаба и обеспечение тушения степных пожаров. Улучшаются социальные условия сотрудников гражданской защиты – вводятся компенсации на жилье, выплаты за работу в сложных условиях и санаторно-курортное лечение.

Как отметил глава ведомства, сегодня добровольные противопожарные формирования играют важную роль в повышении уровня безопасности в населенных пунктах.

"Для них предусмотрены меры материального стимулирования, это установление выплат в случаи их травмирования и гибели, а также сохранение заработной платы и освобождение добровольцев от основных трудовых обязанностей на период их участия в тушении пожаров", - сказал Аринов.

В целом, документ направлен на усиление защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня пожарной и промышленной безопасности в стране.