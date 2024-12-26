Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты AQ TUŃǴIYQ, ERÝLIK и ÙNDILIK TANYM, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

Национальный банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты AQ TUŃǴIYQ из серии "Флора и фауна Казахстана", ERÝLIK из серии "Обряды, национальные игры Казахстана" и ÙNDILIK TANYM из серии "Идеи мироздания".

Информация о дате начала продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

О коллекционных монетах AQ TUŃǴIYQ

AQ TUŃǴIYQ (Кувшинка белая) — редкий для Казахстана цветок, занесённый в Красную книгу. Впервые будет применена новая технология, при которой монета заполняется прозрачной эмалью, создающей эффект водной поверхности с песчаным дном и камнями.

Монеты изготовлены:

из серебра 925 пробы с применением технологии 3D, массой 100 грамм, диаметром 50 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 500 (пятьсот) штук;

изображение монеты из серебра;

из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления proof-like, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук.

Изображение монеты из мельхиора

О коллекционных монетах ERÝLIK

Ерулік – это казахская традиция, символизирующая сплоченность и взаимовыручку, а также гостеприимство.

Монеты изготовлены:

из серебра 925 пробы с применением технологии интерференционного радужного покрытия, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 1000 (одна тысяча) штук.

Изображение монеты из серебра

сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук.

Изображение монеты из мельхиора

- сплава нейзильбер (МНЦ 15-20), массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 100 000 (сто тысяч) штук.

Изображение монеты из нейзильбера

О коллекционных монетах ÙNDILIK TANYM

ÙNDILIK TANYM – вторая монета серии "Идеи мироздания", посвященной мифологическим теориям древних цивилизаций о создании мира. Образ мира на черепахе, которая стоит на слонах, символизирует устройство Вселенной в древнеиндийской космологии и часто используется для описания в эпических и мифологических текстах. Черепаха, воплощение бога Вишну, олицетворяет основу мироздания и устойчивость.

Монеты изготовлены по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Общая масса монеты – 162,2 грамма, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 2000 тенге, тираж изготовления – 500 (пятьсот) штук.

Изображение монеты

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.