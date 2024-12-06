Стало известно, что Национальный банк Республики Казахстан (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты Cu (медь) из серии "Недра Казахстана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение регулятора.

О коллекционных монетах Cu (медь)

Cu (медь) – открывает новую серию монет "Недра Казахстана". Эта серия призвана раскрыть тему богатства земли Казахстана. В рамках серии планируется изготовление монет из серебра по новой технологии, со вставками из химических элементов таблицы Менделеева. В дизайне монеты Cu (медь) представлены стилизованный фрагмент таблицы Менделеева и химический элемент Cu.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 32,9 грамма (масса серебра – 31,1 грамма, элемент из меди массой 1,8 грамма), диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 1000 (одна тысяча) штук.

Изображение монеты

"Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе", - говорится в сообщении Нацбанка.

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 10 декабря 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана запустит цифровую инвестиционную монету.