Новые коллекционные монеты выпустил Нацбанк РК

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL и TALǴAT BIGELDINOV. 100 JYL, продолжающие серию "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.kz.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. На той, что посвящена 150-летию казахского просветителя, лингвиста и тюрколога Ахмета Байтурсынова, размещен портрет учёного, выполненный в стиле плакатной графики. Справа от него в обрамлении стилизованного изображения книги расположены надписи 150 JYL и Ahmet Baıtursynuly. В верхней части изображены логотип НБК и год чеканки – 2022. В нижней части – изображение пера, годы жизни Ахмета Байтурсынова – 1872 и 1937. В нижней части под изображением пера - надпись Bilim álemdi qutqarady.

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра. Имеют массу 24 грамма, диаметр 37 миллиметров. Они выпущены тиражом 2000 штук.

Изображение монет из серебра номиналом 500 тенге

Монеты номиналом 100 тенге - из сплава мельхиор МН 25, массой 15 граммов, диаметром 33 миллиметра, качества brilliant uncirculated, номиналом 100 тенге. Тираж 20 000 штук.

Изображение монет из мельхиора номиналом 100 тенге

5 августа исполнилось 100 лет советскому лётчику-штурмовику, генерал-майору авиации Талгату Бегельдинову. В честь этого событияя также выпущены коллекционные монеты из мельхиора номиналом 100 тенге. Тираж 15 000 штук.

Изображение монет

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.