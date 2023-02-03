Новые коллекционные монеты по уникальной технологии выпустил Нацбанк Казахстана

Фото: nationalbank.kz

Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.

На них изображён балхашский окунь – одна из эндемичных рыб, обитающих в озере. Он обособился от ближайшего родственника – обыкновенного речного окуня около 5-7 миллионов лет назад. Внесён в Красную книгу Казахстана.

"Выпуском коллекционной монеты BALQASH ALABUǴASY Национальный банк Казахстана обращает внимание на проблему исчезновения Балхашского окуня и более бережного отношения к природе Казахстана. Потеря даже самого маленького звена в экосистеме, на формирование которого ушли миллионы лет, может привести к глобальной экологической катастрофе в будущем", - отметили в Нацбанке.

Коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY изготовлены в двух видах:

1) из серебра 925/1000 пробы с применением технологии 3Д и сверхвысокого рельефа, массой 100 грамм, диаметром 50 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом 500 штук;

2) из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления "рrооf-like", номиналом 200 тенге, тиражом 20 000 штук.

"При разработке концепта дизайна специалисты банка решили применить новые технологии. Казахстанским монетным двором апробирована инновационная чеканка с применением 3D технологии сверхвысокого рельефа. По результатам испытаний получен образец с рельефом головы окуня на 17 мм выше плоскости монеты. Подобного результата пока не может добиться ни один монетный двор в мире. Для художественной завершённости композиции монеты дизайнеры НБК изменили наклон оси рыбы по вертикали до 10 градусов, добавили деталей в ультравысоком рельефе и сделали зеркальную поверхность фона волнистой с нанесением радужного изображения чешуи Балхашского окуня", - сообщили тонкости в Нацбанке.

Всё это усложнило задачу для Казахстанского монетного двора. Первоначальный инструмент предполагал разделение по одной плоскости, которому стали препятствовать нанесённые волны.

Для решения этой задачи специалисты монетного двора разработали уникальный штемпель-шайбу, которая позволила отчеканить волнистую поверхность с нанесением радужного изображения и не препятствовала отделению готового изделия от чеканочного инструмента.

3 февраля в Берлине состоялась премьера казахстанской монеты в рамках участия Национального банка во Всемирной денежной конференции World Money Fair.

Информацию о дате продаж монет обещают сообщить дополнительно.