Новые кассы, игровая зона: как преобразились ж/д вокзалы в двух городах Казахстана

В Шымкенте и Павлодаре завершена реконструкция железнодорожных вокзалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

На железнодорожном вокзале Шымкента проведена масштабная реконструкция. Вокзал был построен в 60-х годах прошлого столетия. Стратегический объект не видел капитального ремонта больше 20 лет. Вокзал ежесуточно принимает несколько тысяч пассажиров.

"После реконструкции здание обрело новый и привлекательный фасад. Общая площадь вокзала увеличилась до 2 249,33 кв м и вокзал способен ежесуточно принимать уже до 6 тысяч человек. При этом площадь залов ожидания выросла до 1982,3 кв м. У обновленного вокзала появились дополнительный вход со стороны города и еще один выход на перрон. Что касается количества касс по продаже билетов, то оно выросло с шести до восьми. Намазхана и комната матери и ребенка оснащены мебелью", - говорится в сообщении.

Говоря о железнодорожном вокзале Павлодара, стоит отметить, что объект полностью отремонтирован в этом году. Здание вокзала было построено больше 40 лет назад. Предыдущий капитальный ремонт вокзала проводили в 2004-2005 годах.