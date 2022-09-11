Новые кареты скорой помощи получили столичные медики

55 машин пополнило автопарк станции скорой медицинской помощи в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой официальный сайт акимата города.

"Продолжаем на системном уровне оснащать наши медцентры и станцию скорой медицинской помощи. Автопарк станции скорой медпомощи пополнили ещё 55 автомашинами, большая часть из них — реанимобили. Ранее поставили ещё свыше 100 автомобилей. Таким образом, значительно модернизировали автопарк и увеличили количество машин", — написал аким столицы Алтай Кульгинов в Instagram.

Специальные автомашины оснащены необходимым оборудованием для оказания первой медпомощи: аппаратами вспомогательной искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-мониторами, электроотсасывателями, реанимационными

наборами для оказания скорой медпомощи, в том числе электрокардиограф и другая техника.

"За последние три года в столице дооснастили медицинские учреждения порядка 3 тыс. специальными оборудованиями, открыли 40 объектов "Доктор у дома", семь из них в жилых массивах. Провели ремонт в ряде медучреждений, реализуются проекты по строительству четырё медучреждений. Кроме того, запланировали строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в "Жағалау-3" и районе вокзала "Нұрлы жол", центров первично медико-санитарной помощи в ЖМ Коктал-1, Пригородный, Тельмана и других. Также на системном уровне повышается оклад сотрудников медицинских организаций, ежегодно выделяем гранты на получение высшего образования и другое", — сообщил Алтай Кульгинов.