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  • Новые камеры на автодорогах Петропавловска продолжают работать в тестовом режиме
pkzsk.info Сегодня, 04:18
89
Фото: pkzsk.info

Новые камеры на автодорогах Петропавловска продолжают работать в тестовом режиме

В социальных сетях и мессенджерах гуляет информация о том, что в Петропавловске в полную силу заработали недавно установленные камеры видеонаблюдения. Якобы водителям нужно внимательнее соблюдать ПДД, ведь им тут же будут начисляться огромные штрафы. Однако в департаменте внутренних дел данную информацию не подтвердили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

"На 12 часов 2 ноября установленные на автодорогах камеры продолжают работать в тестовом режиме. Когда их переведут в рабочий режим, мы заранее оповестим", - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел.

Получается, что водители рано наводят суету. Да и было бы чего бояться. Камеры фиксируют нарушения, так что если вы добросовестно соблюдаете правила дорожного движения, никакие камеры вам не страшны.

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#Петропавловск #водители
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:18
89
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