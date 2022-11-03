Новые камеры на автодорогах Петропавловска продолжают работать в тестовом режиме

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В социальных сетях и мессенджерах гуляет информация о том, что в Петропавловске в полную силу заработали недавно установленные камеры видеонаблюдения. Якобы водителям нужно внимательнее соблюдать ПДД, ведь им тут же будут начисляться огромные штрафы. Однако в департаменте внутренних дел данную информацию не подтвердили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

"На 12 часов 2 ноября установленные на автодорогах камеры продолжают работать в тестовом режиме. Когда их переведут в рабочий режим, мы заранее оповестим", - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел.

Получается, что водители рано наводят суету. Да и было бы чего бояться. Камеры фиксируют нарушения, так что если вы добросовестно соблюдаете правила дорожного движения, никакие камеры вам не страшны.