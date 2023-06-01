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Новые игровые площадки открыли в Астане ко Дню защиты детей
В столичном районе Сарыарка в честь Дня защиты детей открыли новые игровые площадки, передаёт BaigeNews.kz.
По словам руководителя отдела благоустройства и развития общественного пространства акимата района Азамата Башимова, в рамках проекта "Бюджет народного участия" проведены капитальные ремонты детских площадок в пяти дворах.
Проект предоставляет жителям возможность участвовать в благоустройстве своего района. Граждане подготавливают и загружают на сайт аппарата план благоустройства двора или общественного пространства. Затем проект проходит проверку экспертного совета и выносится на голосование.
Проекты с наибольшим числом голосов реализуются до конца летнего сезона.
"Мы подали на конкурс, жители предложили свои проекты. Тот, кто набрал большинство голосов, выиграл. Здесь порядка 1000 голосов жители набрали. Они сами выбирали из чего будет состоять их благоустройство. Здесь есть детская площадка, спортивная площадка, тихая зона, футбольное поле и мини-сквер", - сказал Башимов.
Он отметил, что проект "Бюджет народного участия" направлен на сегменты управленческих решений, когда жители принимают то, что им необходимо.
"Акимат по согласованию жителей отрабатывает это. Государство предоставляет возможность жителям принимать решение. Эта программа реализуется с 2019 года. В районе планируется благоустройство по этой программе 15 дворов. Уже выявлены победители. Еще 12 дворов будут обновлены с учётом современных стандартов. Планируется завершить все работы по благоустройству до конца августа", - сказал Азамат Башимов.
Ремонт дворов включал в себя различные меры благоустройства - озеленение, асфальтирование, установку бордюров, малых архитектурных форм и детских площадок.
С 2019 года в районе "Сарыарка" реализовано 54 инициативы, предложенные жителями в рамках проекта.
"Площадки старые. Люди захотели поменять на новое. Жители хотят идти в ногу со временем. Дети видят новые детские площадки, горки, качели. Эти вещи имеют свойство изнашиваться. Поэтому акимат принимает такие решения. Мы охватываем всю инфраструктуру, дорожное покрытие, асфальтирование, детские площадки, спортивные комплексы, скверы, скамейки, освещение. Вместе с жителями прилагаем усилия", - сообщил руководитель отдела.
Для подачи документов на конкурс необходимо заполнить заявку, указав название и описание проекта. Требуется приложить эскиз и приблизительную смету затрат, а также фотографии текущего состояния двора. По желанию можно также прикрепить презентацию проекта.
Решения, принятые экспертным советом, публикуют на интернет-ресурсах акиматов, чтобы обеспечить прозрачность и доступность информации для всех жителей.
Напомним, успешное внедрение программы "Бюджет народного участия" отмечалось в Послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 1 сентября 2021 года.
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