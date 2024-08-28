Новые горизонты: Министерство культуры и информации укрепляет семь стратегических направлений

В Минкультуры и информации подвели итоги работы за первое полугодие. Состоялось много знаковых событий в курируемых ведомством направлениях, а таких немало – информация, культура, гражданское общество, религия и межэтника, молодёжная и семейная политика, креативные технологии, передаёт BaigeNews.kz.

Развитие сферы информации

Реализуются ключевые инициативы по развитию культуры, информации и коммуникаций, других, курируемых МКИ сферах, исполнению поручений и реформ главы государства на Национальном Курултае и в Послании.

Развитие сферы информации является важнейшим приоритетом государственной политики. Первая половина 2024 года стала заключительным и самым продуктивным этапом в принятии "Закона о масс-медиа", проект которого стал одним из самых обсуждаемых за всю историю независимого Казахстана. Наконец, 19 июня Президент РК К-Ж.Токаев подписал закон "О масс-медиа", призванный защищать интересы заинтересованных сторон: государства и общества с учетом новейших тенденций в медиасфере.

Постоянно и значительно расширяется международное присутствие казахстанских телеканалов: ТРК "Silk Way" уже доступен в 118 странах и подключен к кабельным операторам в США, Европе и Азии; "Хабар 24", "Qazaqstan International" и "Balapan International" вещают в России, Кыргызстане, Узбекистане и других странах.

Переживает настоящий бум внедрение цифрового эфирного телерадиовещания в Казахстане: 580 радиотелевизионных станций охватывают "цифрой" более 93% населения страны, а в приграничных районах "Qazaq radiosy" охватывает 91% населения, или свыше 435 тысяч жителей.

Развитие сферы информации невозможно без развития региональной прессы, и Министерство в текущем году продолжило акцентированно работать с регионами посредством государственного информационного заказа и выдачу грантов через Фонд развития журналистики. Также в минувшем апреле впервые прошел Форум по повышению потенциала региональных СМИ и улучшению качества журналистских материалов.

Отрадно, что региональная пресса не просто не теряет позиции, но и качественно развивается, в том числе с помощью социальных сетей и популярных мессенджеров.

Культура, искусство и литература вышли на новый этап развития

Также расширяется и усиливается гуманитарное сотрудничество с другими странами для укрепления взаимопонимания между народами. Безусловно, одним из знаменательных событий года стало открытие культурных центров Казахстана в Пекине и Китая – в Астане с участием лидеров двух государств Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина. Центры стали эффективными площадками для проведения культурных мероприятий.

В этом году впервые Казахстан стал полноправным участником Венецианской биеннале искусств, на которой была представлена современная интерпретация древней казахской легенды о мифической земле Jerūiyq – земного рая. Тем самым, Казахстан подтвердил свое стремление к интеграции в мировое культурное сообщество и продвижение своих культурных ценностей.

Активно продвигается работа по развитию музейного дела и популяризации театрального искусства. Ярким событием стала иммерсивная выставка картины Леонардо да Винчи "Прекрасная принцесса", которая произвела настоящий фурор: экспозицию уже посетили свыше 25 тысяч человек. Созданные в этом году творческие коллективы – мультинациональный ансамбль песни и танца "Бірлік" и Государственный квинтет классических гитаристов с успехом выступают на международных сценах.

С начала года творческими коллективами государственных театров было представлено почти семь с половиной тысяч спектаклей, которые посетило полтора млн зрителей.

На третьем заседании Национального курултая Глава государства отметил: самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. В этой связи учрежден Национальный день книги, который будет отмечаться 23 апреля. Книги должны быть доступны для всех граждан, поэтому сейчас в стране действуют функционируют 17 специализированных библиотек для незрячих и слабовидящих граждан.

Культурные объекты — сердце культурного наследия Туркестана

Привлекательность Туркестана стремительно растет. Центральным элементом культурного наследия города является мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи, который 20 лет назад был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот величественный культурный объект, расположенный на территории государственного историко-культурного музея-заповедника "Әзірет Сұлтан", стал символом духовного единства тюркского мира.

Музей-заповедник "Әзірет Сұлтан" хранит уникальные исторические экспонаты и играет ключевую роль в популяризации тюркского культурного наследия. На его экспозиционных площадях регулярно проводятся выставки, направленные на углубление культурного сотрудничества между тюркскими государствами. В 2021 году на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Туркестан был провозглашен "Духовной столицей тюркского мира", что еще раз подчеркивает важность мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи и музей-заповедника в культурной жизни региона.

Молодежная и семейная политика - базис развития общества

Приоритетом работы министерства является поддержка молодежи, приобщение ее к принципам "Адал азамат". Ведется целенаправленная работа над обновлением Концепции государственной молодежной политики на 2023-2029 годы. Это позволит точнее и активнее вовлекать молодежь в реализацию национальных задач.

Запущена льготная, с низкими процентными ставками ипотечная программа "9-20-25/Отау", нацеленная именно на молодежь, а размер государственной молодежной премии "Дарын" увеличен до 1 миллиона тенге.

Укрепление семейных ценностей и гендерного равенства, безусловно, также является важным приоритетом государственной политики Казахстана. Сфера переживает качественные изменения. Принят Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", в первом полугодии также впервые отмечался День матери. Не последнюю роль в данном направлении играет мониторинг исполнения Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, продолжена работа с ПРООН по Программе сертификации по достижению гендерного равенства для государственных учреждений.

Гражданское общество как фактор взаимодействия между властью и народом

Казахстан провозгласил себя "слышащим государством", поэтому министерство развивает коммуникации между властью и обществом. Платформа epetition.kz стала площадкой для подачи гражданами петиций, на которой уже опубликовано 54 заявления. По двум петициям уж вынесено решение.

С начала года ведомство активно работало над развитием гражданского сектора в Казахстане в трех направлениях: создание институциональных основ, выстраивание диалогового взаимодействия и развитие гражданских инициатив.

Успешно функционирует волонтерское движение, которое привлекло более 50 тысяч добровольцев. Сегодня в Казахстане насчитывается около 700 волонтерских организаций, более 1000 инициативных групп и более 1000 "серебряных волонтеров". В стране также более 240 тысяч волонтеров, которые помогают людям в аварийных зонах, оказывают социальную помощь, организуют медицинские, благотворительные проекты, сажают деревья, борются со стихийными свалками. Успешная борьба с паводками была бы невозможна без 50 тысяч волонтеров, которые вместе со спасателями противостояли буйству стихии.

Сейчас в Казахстане ведется работа по совершенствованию законодательства для НПО, в которой принимают участие более 40 экспертов и 50 представителей гражданского общества; сформирован реестр из 42 актуальных проблем, по которым будут приняты комплексные меры. Обновление ждет и Концепцию развития гражданского общества, в рамках проекта "Академия НПО" уже обучены 759 представителей неправительственных организаций.

В добрую традицию превращается проведение "Марафона добрых дел", в рамках которого было организовано 625 мероприятий с участием 9 тысяч человек. Более 2 000 социальных проектов реализуются ежегодно, а их объем увеличился на 14%.

Креативные индустрии – будущее экономики

Креативные индустрии в Казахстане всё чаще рассматриваются как важный двигатель экономического роста, способный решить множество социальных и культурных задач. Президент Казахстана на заседании Национального курултая подчеркнул значимость развития этой сферы и поручил создать креативные хабы в каждом областном центре.

Уже разработан проект закона о внесении изменений в законодательные акты по вопросам культуры и образования, который сейчас находится на рассмотрении Мажилиса Парламента. Для поддержки предпринимателей в креативных индустриях введены налоговые льготы, а список видов экономической деятельности, относящихся к специальному налоговому режиму розничного налога, расширен и включает 40 видов креативных индустрий. При этом, предприниматели будут платить единый налог – 2-4% для индивидуальных предпринимателей и 8% для ТОО. Эти меры позволят почти 35 тысячам предпринимателей воспользоваться налоговыми послаблениями.

В Казахстане создается Корпоративный фонд "Международный центр креативной индустрии "Креатив хаб" для продвижения креативных товаров и услуг на международном рынке и поддержки молодых талантов.

Сила в единстве

Важная роль в укреплении национального единства отводится Ассамблее народа Казахстана, сейчас реализуется Концепция ее развития на 2022-2026 годы. АНК активно развивает этнокультурное взаимодействие, и согласно статданным, 97% граждан оценивают межэтнические отношения как спокойные и благополучные. Сейчас в республике действуют более 1000 этнокультурных объединений, а также 52 этнических СМИ на 15 языках.

Важное направление работы – сфера религии

Министерство также проводит профилактику против религиозного экстремизма и принимает действенные шаги по укреплению в стране светских ценностей и межконфессионального согласия. В рамках профилактики религиозного экстремизма подготовлено 12 959 материалов, способствующих укреплению светских ценностей и межконфессионального согласия в казахстанском обществе. В стране функционируют 3 961 зарегистрированное религиозное объединение и 14 духовных учебных заведений.

Во второй половине года Министерством культуры и информации планируется продолжать комплексную работу по развитию всех курируемых сфер.