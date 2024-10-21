Новые газовые тепловые станции начали строить в Астане

В Астане вскоре появятся несколько новых газовых тепловых станций. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Качество проживания в городе зависит от многих факторов. Важная роль отдается работе объектов жизнеобеспечения. В позапрошлом году город ощущал дефицит в теплоснабжении. Для решения этой проблемы осенью прошлого года завершили строительство и ввели в эксплуатацию ряд объектов: газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран", первый этап ТЭЦ-3. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час", - напомнил аким.

Благодаря этим объектам город уже в прошедший отопительный сезон впервые за несколько лет вышел с профицитом тепла.