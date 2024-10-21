Новые газовые тепловые станции начали строить в Астане
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В Астане вскоре появятся несколько новых газовых тепловых станций. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Качество проживания в городе зависит от многих факторов. Важная роль отдается работе объектов жизнеобеспечения. В позапрошлом году город ощущал дефицит в теплоснабжении. Для решения этой проблемы осенью прошлого года завершили строительство и ввели в эксплуатацию ряд объектов: газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран", первый этап ТЭЦ-3. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час", - напомнил аким.
Благодаря этим объектам город уже в прошедший отопительный сезон впервые за несколько лет вышел с профицитом тепла.
"До конца года планируем завершить вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это даст городу еще 250 Гкал/час. Кроме того, приступили к строительству газовой тепловой станции "Тельмана" общей мощностью 620 Гкал/час. Планируем поэтапный запуск данной ГТС со следующего года. ГТС "Тельмана" позволит обеспечить теплоснабжением районы активной жилищной застройки. Также ведём проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад" мощностью 350 Гкал/час. С учётом ежегодного увеличения жилого фонда, новые объекты позволят обеспечивать город теплом до 2035 года", - написал аким столицы.
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