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Новые функции появились в Telegram
Скрытые медиа, максимальная экономия памяти устройства, новые инструменты для фоторедактора, установка профильных фотографий контактам и многое другое. В Telegram сообщили, какие новые функции появились в мессенджере, передаёт BaigeNews.kz.
Отправка скрытых медиа
В Telegram уже можно использовать специальное форматирование, чтобы скрыть текст в любом сообщении. Теперь пользователям доступна функция прятать фотографии и видео за искрящейся полупрозрачной обложкой. Получатель увидит, что именно Вы отправили, только коснувшись изображения.
Максимальная экономия памяти устройства
Для работы Telegram практически не требуется места на диске. Любые медиафайлы и документы можно удалить с устройства, а после в любой момент скачать снова из облачного хранилища. В обновлении у пользователей появилась возможность выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от лишних материалов из определённой категории чатов — личных сообщений, групп и каналов, — а также добавить исключения для отдельных чатов.
Новые круговые диаграммы в меню "Использование памяти" помогут сразу понять, что занимает место на устройстве, а вкладки Медиа, Файлы и Музыка позволят быстро удалить самые большие файлы.
Новые инструменты для фоторедактора
Фоторедактор полностью переработан. Линии при рисовании автоматически сглаживаются, а их толщина меняется динамически в зависимости от скорости движения пальца.
Добавлена новая кисть для нанесения эффекта размытия, которая поможет скрыть ненужные детали (или попавших в кадр фотобомберов).
Цвет кисти теперь можно задать с высокой точностью, воспользовавшись одним из пяти различных способов — в том числе инструментом для определения цвета с изображения.
Обновлённый инструмент для добавления текста на фотографии и видео позволяет менять размер, шрифт и фон надписи. Все пользователи смогут включать в текстовые блоки эмодзи из анимированных наборов — даже без подписки Telegram Premium.
Установка профильных фотографий контактам
При редактировании имени контакта теперь вы сможете установить для него фотографию по собственному выбору — она будет видна только вам.
Вы также можете предложить удачную фотографию пользователю из списка контактов. Установить в профиль предложенную фотографию можно всего за два касания.
Чтобы добавить или предложить новую фотографию для вашего контакта, достаточно перейти в его Профиль > Редактировать, а затем выбрать "Установить фото для …" или "Предложить фото для …".
Публичные фотографии профиля
Если вы скрыли свою профильную фотографию от некоторых пользователей, Вы можете загрузить публичную фотографию, которая будет им показываться.
С этого обновления также доступна полная конфиденциальность для профильных фотографий. В разделе "Кто видит мою фотографию?" теперь можно выбрать вариант "Никто" — и добавить отдельных пользователей или целые группы в список исключений.
Скрытие участников в больших группах
Администраторы групп с более чем 100 пользователями теперь могут скрыть список участников. Если участник не будет отправлять сообщения в чат, о том, что он состоит в группе, о нём будут знать только администраторы.
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