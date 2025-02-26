В 2025 году в Казахстане планируется ввести в эксплуатацию 455,5 МВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, а также 166 МВт традиционных генерирующих мощностей. Как отметил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, это позволит увеличить производство электроэнергии и повысить надежность энергоснабжения страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным Министерства энергетики, в 2024 году доля ВИЭ в общем объеме выработки составила 6,4%, что эквивалентно 7,58 млрд кВтч.

"По итогам года введены проекты традиционной генерации суммарной мощностью 608 МВт, а также 8 проектов ВИЭ мощностью 163 МВт. В 2024 году в ходе ремонтной кампании проведены работы по 10 энергоблокам, 55 котлам, 45 турбинам. На электрических сетях выполнен ремонт 20,8 км линий электропередач, 422 подстанций. По итогам ремонтных работ 2024 года было достигнуто снижение технологических нарушений на ТЭЦ на 18% и снижен износ с 66% до 64%", - сказал Алмасадам Саткалиев.

Введение новых мощностей в 2025 году призвано укрепить позиции возобновляемой энергетики и обеспечить стабильность энергосистемы.

Кроме того, в 2025 году будет продолжен масштабный ремонт тепловых сетей по всей стране. Так, запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин, ремонт 17 км линий электропередач и 423 подстанций.