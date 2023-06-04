Новые дворы открыли ко Дню госсимволов в Астане

Фото: Акимат Астаны

Благоустроенные и вновь введенные в эксплуатацию дворы открыли в столичном районе Байконыр. Мероприятие приурочили ко Дню Государственных символов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Новые дворы расположены по адресам: ул. Ш.Иманбаевой, 8, пр. Богенбая, 56, ул. А.Бараева, 13, ул. С.Сейфуллина, 65/1, ул. А.Сембинова, 24.

В рамках акции "Флаг в каждом доме" на окнах и балконах жилых домов вывесили Государственный флаг и исполнили Гимн Республики Казахстан в сопровождении духового оркестра.

На праздник собрались жители и гости двора.

Во вновь открытых дворах были организованы праздничные мероприятия, прозвучали патриотические песни, а юных жителей развлекали аниматоры.

"Сегодня впервые на фасаде нашего дома были вывешены флаги. Это большая радость для нас. Мы, жители, поздравляем друг друга с вывешиванием флага на каждом окне. У нас отличное настроение.Также обновляются игровые площадки, и мы чувствуем себя переехавшими в новый дом. С праздником всех. Главное, желаю нашей стране благополучия и добра", — сказала жительница столицы Макпал Ештанаева.

Фото: Акимат Астаны