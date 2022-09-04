Новые дома построят потерявшим жильё при пожарах в Костанайской области – премьер-министр

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Глава правительства поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, финансов и акимату Костанайской области оценить ущерб, нанесённый населению и сельхозугодьям.

Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесённого пожарами.

При этом Алихан Смаилов поручил незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан.

"Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле Президента", – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом области в случае необходимости поручено оказать помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.

Также Алихан Смаилов поручил министерству здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, министерству труда совместно с акиматом области – оказать социальную помощь пострадавшему населению, министерству внутренних дел – обеспечить общественную безопасность и сохранность имущества граждан в зонах эвакуации, а также усилить разъяснительную работу среди населения об ответственности за неосторожное обращение с огнём.