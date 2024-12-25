Новые деньги появились в Казахстане
В параллельном обращении банкноты старого и нового образцов будут с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.
Сегодня, 18:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
145Фото: ПАРАГРАФ
Банкнота номиналом 2 000 тенге нового дизайна из серии "Сакский стиль" выпущена в обращение с 25 декабря 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Параграф "ЮРИСТ".
В массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года.
В параллельном обращении банкноты старого и нового образцов будут с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.
С 25 июня 2026 года до 25 июня 2029 года старые банкноты можно будет поменять во всех банках и Казпочте. Филиалы Нацбанка будут принимать банкноты старого образца бессрочно.
Напомним, предновогодний соғым FEST пройдёт в Астане.
Самое читаемое
- Глава Минобороны РК возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана
- Шымкент, Павлодар, Костанай: как казахстанцы адаптируются к новому времени
- Женщина-полицейский упала с высоты и погибла в Астане
- Многомиллионный штраф незаконно наложили на известную сеть магазинов
- Иностранцы ограбили ломбард в Астане