Банкнота номиналом 2 000 тенге нового дизайна из серии "Сакский стиль" выпущена в обращение с 25 декабря 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Параграф "ЮРИСТ".

В массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года.

В параллельном обращении банкноты старого и нового образцов будут с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.

С 25 июня 2026 года до 25 июня 2029 года старые банкноты можно будет поменять во всех банках и Казпочте. Филиалы Нацбанка будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Напомним, предновогодний соғым FEST пройдёт в Астане.