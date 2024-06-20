Новые брендированные автобусы появятся в июне в Астане

С 25 июня на улицах Астаны появятся 100 новых брендированных автобусов. Их дизайн разработан специально к V Всемирным играм кочевников, передаёт BaigeNews.kz.

В компании CTS уточнили, что современный и эстетичный внешний вид автобусов будет отражать динамизм и инновации. Улучшенное освещение и вентиляция повысят комфорт пассажиров во время поездок. В салонах машин установлены инновационные мультимедийные системы для информирования и развлечения.

"Эти автобусы не только украсят транспортную систему, но и станут "фишкой" города, символизируя его стремление к прогрессу и технологическим инновациям", - заверили в компании.

Всемирные игры кочевников состоятся с 8 по 13 сентября в Астане.