Новые брендированные автобусы появятся в июне в Астане
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
81Фото: CTS
С 25 июня на улицах Астаны появятся 100 новых брендированных автобусов. Их дизайн разработан специально к V Всемирным играм кочевников, передаёт BaigeNews.kz.
В компании CTS уточнили, что современный и эстетичный внешний вид автобусов будет отражать динамизм и инновации. Улучшенное освещение и вентиляция повысят комфорт пассажиров во время поездок. В салонах машин установлены инновационные мультимедийные системы для информирования и развлечения.
"Эти автобусы не только украсят транспортную систему, но и станут "фишкой" города, символизируя его стремление к прогрессу и технологическим инновациям", - заверили в компании.
Всемирные игры кочевников состоятся с 8 по 13 сентября в Астане.
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