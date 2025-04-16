Правительство Казахстана продолжает реализацию системных мер по улучшению доступа и повышению качества медицинских услуг для граждан в рамках поручений Президента. Ключевыми направлениями в этой работе являются развитие инфраструктуры, упрощение доступа к медицинским услугам и внедрение цифровых технологий в отрасль, передаёт BaigeNews.kz.

Модернизация сельского здравоохранения

В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" ведется масштабное строительство медицинских объектов. Из запланированных 655 объектов уже завершено 460, из которых 361 были сданы в 2024 году. Ожидается, что в текущем году будут введены в эксплуатацию ещё 195 медицинских учреждений.

В 200 селах, где раньше не было медучреждений, теперь появились врачебные амбулатории, ФАПы и медпункты. Это позволило значительно улучшить доступность таких услуг, как дневные стационары, физиотерапия, лабораторные исследования и сдача анализов без необходимости выезда в районные центры.

Онкологическая помощь

Завершено строительство нового корпуса Национального научного онкологического центра с уникальным техническим оснащением для диагностики и лечения рака. Эта клиника будет обслуживать до 6 тыс. пациентов в год, а также станет единственным центром в Казахстане и Центральной Азии, оснащённым циклотроном для проведения протонной терапии. В региональных онкологических центрах установлены 6 линейных ускорителей, что позволило увеличить доступность лучевой терапии для пациентов на 41%.

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП)

Обновлены 36 нормативно-правовых актов, а также изменены правила получения направлений к узким специалистам и записи на диагностику. Эти меры сократили необходимость многократных посещений врачей общей практики. Кроме того, доступность самозаписи к врачам общей практики увеличена в 3,5 раза, а к профильным специалистам — в 16 раз.

Алгоритм наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями

В Казахстане внедрён алгоритм динамического наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, что позволило увеличить охват диспансерных больных на 15%, до 2,2 млн человек. В 2024 году они получили более 12 млн консультативно-диагностических услуг, что на 10% больше, чем в 2023 году. В частности, проведён скрининг на хронические неинфекционные заболевания для 3,4 млн человек.

Цифровизация здравоохранения

Для повышения качества медицинской помощи продолжается внедрение цифровых решений в здравоохранение. Уже осуществляется пилотное тестирование внедрения единой системы оплаты медпомощи. Также создано Единое хранилище медицинских данных, которое станет основой для цифрового здравоохранения.

Для повышения прозрачности и безопасности лекарств внедрена система маркировки и прослеживаемости. Через сервис "Социальный кошелек" пациенты уже получили препараты по 1,7 млн электронных рецептов.

Электронные справки

Также переводятся в электронный формат восемь видов справок, включая больничные и медкнижки. Это существенно экономит время как для пациентов, так и для медперсонала.

Положительные результаты

Комплексные меры, реализуемые в рамках поручений Главы государства, обеспечивают всестороннее развитие здравоохранения, начиная от строительства новых больниц и заканчивая цифровыми решениями, которые делают медпомощь доступнее, качественнее и современнее. Уже сейчас отмечается положительная динамика в снижении смертности от злокачественных новообразований (на 3,5%), инфекционных и паразитарных заболеваний (на 8,9%), а также туберкулеза (на 16,7%).

Эти меры обеспечивают не только улучшение доступности и качества медицинской помощи, но и повышают эффективность работы медицинских учреждений и специалистов.