Новые безопасные ограждения устанавливают в Алматы на развязках

В Алматы на ряде транспортных развязок заменяют устаревшие ограждения на более износостойкие и безопасные. На развязке по улице Сатпаева между Байзакова и Манаса металлическое ограждение прослужило более 15 лет и уже не подлежит ремонту. Здесь заменят 3 тыс. метров ограждений. Работы завершатся до 10 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Новое ограждение имеет волновую структуру, которая поглощает удар и корректирует движение транспорта под небольшим углом. Оно изготовлено из оцинкованного металла, устойчивого к коррозии.

"Ограждение заменят также на развязке проспектов Райымбека и Суюнбая, где обновят 2,5 тыс. метров до конца ноября", - проинформировали в акимате Алматы.

Ранее такие ограждения для улучшения безопасности установили на эстакаде проспекта Назарабаева, севернее проспекта Райымбека.