Новые банкноты уже подделали в Казахстане

Финансисты рекомендуют проявлять повышенное внимание при использовании банкнот и проверять их на подлинность. В случае обнаружения сомнительных купюр, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.