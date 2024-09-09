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Новые банкноты уже подделали в Казахстане

Сегодня, 19:53
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Нацбанк РК Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
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Фото: Нацбанк РК

Нацбанк предупредил казахстанцев о распространении через соцсети полиграфической продукции, имитирующей подлинные банкноты тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены факты распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих к приобретению полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейной банкноты номиналом 10 000 тенге. Национальный банк Казахстана обращает внимание, что в соответствии со статьёй 231 Уголовного кодекса РК изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию", - сообщили в пресс-службе регулятора. 

Финансисты рекомендуют проявлять повышенное внимание при использовании банкнот и проверять их на подлинность. В случае обнаружения сомнительных купюр, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. 

 

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