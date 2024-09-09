Новые банкноты уже подделали в Казахстане
Сегодня, 19:53
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Сегодня, 19:53Сегодня, 19:53
102Фото: Нацбанк РК
Нацбанк предупредил казахстанцев о распространении через соцсети полиграфической продукции, имитирующей подлинные банкноты тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Финансисты рекомендуют проявлять повышенное внимание при использовании банкнот и проверять их на подлинность. В случае обнаружения сомнительных купюр, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.
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