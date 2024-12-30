В Павлодар прибыли 12 новых автобусов. Все они выйдут на 003 маршрут - один из самых востребованных в городе. Интервал движения при этом снизится с 10 до 8 минут, передаёт BaigeNews.kz.

Хорошую новость сообщил аким региона Асаин Байханов в своём Telegram-канале.

По его словам, в Павлодаре продолжается обновление подвижного состава компаний перевозчиков, число новых автобусов в городе доведено до 181. В следующем году планируется приобретение ещё 45 автобусов.

Также ключи от нового комфортабельного автобуса получили футболисты ФК "Иртыш". Транспорт в качестве спонсора приобрёл "Автобусный парк №1".