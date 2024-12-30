Новые автобусы выйдут на линию в Павлодаре
Интервал движения при этом сократится.
Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
38Фото: pxhere.com
В Павлодар прибыли 12 новых автобусов. Все они выйдут на 003 маршрут - один из самых востребованных в городе. Интервал движения при этом снизится с 10 до 8 минут, передаёт BaigeNews.kz.
Хорошую новость сообщил аким региона Асаин Байханов в своём Telegram-канале.
По его словам, в Павлодаре продолжается обновление подвижного состава компаний перевозчиков, число новых автобусов в городе доведено до 181. В следующем году планируется приобретение ещё 45 автобусов.
Также ключи от нового комфортабельного автобуса получили футболисты ФК "Иртыш". Транспорт в качестве спонсора приобрёл "Автобусный парк №1".
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