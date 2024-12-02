Новые автобусы вышли на маршруты в Астане
Это транспорт марки Yutong.
Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11Сегодня, 13:11
83Фото: акимат г. Алматы
В Астане один из автопарков пополнился 30 новыми автобусами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.
"Новые автобусы направлены на обновление подвижного состава маршрутов №№ 14, 42, 53, 70, и уже работают на линии", - говорится в сообщении.
Автобусы марки Yutong произведены на заводе ТОО "QazTehna".
Ранее сообщалось, что в Астане на пяти маршрутах запустят дополнительные автобусы.
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