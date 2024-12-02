  • 2 Декабря, 13:39
  • BAIGENEWS

Новые автобусы вышли на маршруты в Астане

Это транспорт марки Yutong.

Сегодня, 13:11
АВТОР
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акимат г. Алматы Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11
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Фото: акимат г. Алматы

В Астане один из автопарков пополнился 30 новыми автобусами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

"Новые автобусы направлены на обновление подвижного состава маршрутов №№ 14, 42, 53, 70, и уже работают на линии", - говорится в сообщении.

Автобусы марки Yutong произведены на заводе ТОО "QazTehna".

Ранее сообщалось, что в Астане на пяти маршрутах запустят дополнительные автобусы.

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