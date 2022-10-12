Новые автобусы в Петропавловске один за другим выходят из строя

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Новые автобусы, закупленные в лизинг на севере Казахстана, оказались не самого лучшего качества. Мало того, что перевозчикам приходится периодически менять различные детали, так еще и запасные части на китайскую модель невозможно найти в продаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Напомним, в прошлом году три перевозчика областного центра закупили 100 новых автобусов марки "Ютонг" по 40 млн тенге за каждый. Теперь на протяжении 7 лет они должны выплачивать заем СПК "Солтустiк". Вот только субсидии за убыточные маршруты местные власти постоянно задерживают. Так что денег не хватает не только на многомиллионный кредит, но и на текущие траты. У машин постоянно выходят из строя то одни, то другие агрегаты. Автобусы то и дело ломаются. И мало того, что запасные части стоят космические суммы, так их еще и нигде невозможно найти.

"Нам обещали создать в Казахстане сервисное обслуживание для таких автобусов. Чтобы там были склады с запасными частями, оборудованные мастерские. Но ничего как не было, так и нет. Что касается гарантии, то на основные агрегаты, которые сейчас приходят в негодность, она уже закончилась. Ее давали на пробег 50 тысяч км, но для маршрутных автобусов это ничтожно мало", - говорит руководитель ТОО "ПетроАвтобус" и ТОО "Партнер-Авто" Булат Рахимов.

Меньше чем за год автобусы намотали около сотни км. Так что сейчас гарантия действует только на самые крупные запчасти, в том числе двигатель. Остальные расходники ложатся на плечи предпринимателей. Причём у автобусов как будто бы цепная реакция. Если что-то начинает ломаться в одном из них, значит через определенное время аналогичная поломка случается и на другой машине. Летят элементы сцепления, тормозная система и другие части.

А ведь изначально предприниматели хотели приобрести другие автобусы. На данной марке настояли именно местные власти. Сейчас они молча наблюдают за всем в сторонке.