Новые автобусные маршруты появятся в Астане

C 26 октября общественный транспорт Астаны пополнится еще тремя новыми экспресс-маршрутами №503, №504 и №505, передаёт BaigeNews.kz.



Маршруты охватят основные транспортно-пересадочные хабы города, а также социально-значимые объекты.



Экпресс-маршрут №503 соединит конечные пункты "Астанаинерт" и "Железнодорожный вокзал "Нурлы Жол". Он позволит улучшить транспортное обслуживание ЖМ "Агрогородок" и разгрузить действующие маршруты №20 и №33. Обеспечит прямую связь с ЖД вокзалом "Нурлы жол" и охватит основные точки притяжения, как ТД "Aspan bazar", ТЦ "Евразия", ТД "Орбита" и микрорайоны "Самал", "Жастар". Маршрут будет обслуживать 10 автобусов.



Экспресс-маршрут № 504 соединит "ул. И. Жансугурова" и ЖК "Жагалау". Маршрут улучшит транспортное обслуживание микрорайона "Жагалау", обеспечит прямую связь с №7 поликлиникой и разгрузит действующие маршруты №№ 29, 29А, 42, 49, 51 и 61. Охватит основные точки притяжения БЦ "Саад", ТРК "Керуен", Кардиохирургическую клинику и другие важные объекты. На маршруте будут ездить 8 автобусов.



№505 экспресс-маршрут свяжет "Мечеть Ырыскелды Кажы" и ЖК "Отау". Маршрут обеспечит транспортное обслуживание улицы Е.Серкебаева и разгрузит маршруты №№ 5, 8, 9 и 13. Он будет обслуживать ТД "Гулжан", ТЦ "Жаннур", Детскую больницу №2 и другие ключевые точки. Обслуживать маршрут будут 8 автобусов.



Теперь в городе действует 5 экспресс-маршрутов: № 501, № 502, № 503, № 504, № 505.



Напомним, с 6 октября запущены экспресс-маршруты № 501 и № 502, которые с момента запуска перевезли 53 828 пассажиров.



Работа экспресс-маршрутов направлена на быстрые и комфортные поездки, сокращение времени в пути и повышение качества пассажирских перевозок в столице.



Стоимость проезда – 250 тг. Школьные и льготные карты действительны.



Движение маршрутов можно отслеживать с помощью приложений "Avtobys", 2ГИС и Яндекс Карты.